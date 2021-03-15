Степанов не исключил введение локдауна

“Мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Будем закрывать определенные области. Однако, если более 50-70% областей Украины перейдут на красный уровень опасности — тогда да, мы будем говорить про жесткий карантин по всей территории Украины”, — заявил министр, добавляя, что ситуация с COVID-19 в Украине под контролем.