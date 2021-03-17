В Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Если “красный” уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
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“Будет ли локдаун для всей страны — зависит только от нас с вами и от наших действий. Если мы все будем тщательно соблюдать противоэпидемиологические мероприятия, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен. В то же время, если красный уровень будет введен в большинстве областей то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины”, — рассказал Шмыгаль.
Дополнение
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 17 марта, несмотря на показатели, выглядит так:
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- “Желтая” — 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.
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- “Оранжевая” — 17 регионов: город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
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- “Красная” — 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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За сутки переместились в “оранжевую” зону большинство регионов, которые были в “желтой” зоне — Волынская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Херсонская области.
Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введение жесткого карантина в Украине.
Напомним, в начале марта Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.