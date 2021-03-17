COVID-госпіталізацій більше норми у 10 регіонах, у "помаранчевій" зоні майже вся Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У десяти регіонах України станом на 17 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, за добу ситуація погіршилася у Київській та Одеській області, які й потрапили у цю "небезпечну" зону. У "помаранчевій" зоні за рівнем поширення коронавірусу опинилися більшість областей України - 17, сюди за добу потрапили ще шість регіонів. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:
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- місті Київ (на 16 березня — 90,3, на 15 березня — 79,3, на 14 березня — 77,2, на 13 березня — 76,7, на 12 березня — 75,4, на 11 березня — 73,7, на 10 березня — 70,3);
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- Вінницькій області (на 16 березня — 136,5, на 15 березня — 122,5, на 14 березня — 122,7, на 13 березня — 123,5, на 12 березня — 123,6, на 11 березня — 121,2, на 10 березня — 116,4);
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- Житомирській області (на 16 березня — 111,9, на 15 березня — 101,3, на 14 березня — 96,0, на 13 березня — 92,3, на 12 березня — 92,6, на 11 березня — 87,6, на 10 березня — 86,9);
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- Закарпатській області (на 16 березня — 98,3, на 15 березня — 87,5, на 14 березня — 86,9, на 13 березня — 86,5, на 12 березня — 87,6, на 11 березня — 87,3, на 10 березня — 86,7);
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- Івано-Франківській області (на 16 березня — 133,1, на 15 березня — 122,3, на 14 березня — 123,4, на 13 березня — 123,6, на 12 березня — 131,3, на 11 березня — 130,5, на 10 березня — 136,7);
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- Київській області (на 16 березня — 65,3);
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- Миколаївській області (на 16 березня — 99,1, на 15 березня — 89,5, на 14 березня — 90,3, на 13 березня — 87,2, на 12 березня — 81,2, на 11 березня — 77,4, на 10 березня — 74,1);
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- Одеській області (на 16 березня — 62,3);
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- Хмельницькій області (на 16 березня — 87,0, на 15 березня — 75,7, на 14 березня — 73,4, на 13 березня — 71,2, на 12 березня — 68,0, на 11 березня — 66,6, на 10 березня — 66,0);
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- Чернівецькій області (на 16 березня — 99,4, на 15 березня — 87,5, на 14 березня — 89,4, на 13 березня — 90,1, на 12 березня — 90,2, на 11 березня — 89,1, на 10 березня — 91,6).
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За добу рівень госпіталізацій став вищим у всіх регіонах “небезпечної” зони по COVID-госпіталізаціях. До того ж, до переліку додалися Київська та Одеська області.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 17 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — 4 регіони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Харківська області.
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- “помаранчева” — 17 регіонів: місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
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- “червона” — 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
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За добу перемістилася у “помаранчеву” зону більшість регіонів, які були у “жовтій” зоні — Волинська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Херсонська області.
Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.