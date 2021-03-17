COVID-госпіталізацій більше норми у 10 регіонах, у "помаранчевій" зоні майже вся Україна

КИЇВ. 17 березня. УНН. У десяти регіонах України станом на 17 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, за добу ситуація погіршилася у Київській та Одеській області, які й потрапили у цю "небезпечну" зону. У "помаранчевій" зоні за рівнем поширення коронавірусу опинилися більшість областей України - 17, сюди за добу потрапили ще шість регіонів. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.