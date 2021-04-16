В Украине уже 1,921 млн случаев COVID-19, за сутки - 17 479
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,921 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, - 17,5 тысячи, самая большая цифра с начала недели. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 438. Госпитализаций несколько больше, чем вчера - более 4,3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 4348 человек;
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- летальных случаев - 438;
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- выздоровели - 12 054 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 109 584 (в том числе методом ПЦР - 47 421, методом ИФА - 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 133).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 921 244 лица;
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- выздоровели - 1 465 820 человек;
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- летальных исходов - 39 096;
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- проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 709 детей и 378 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
При этом за прошедшие сутки 13 520 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами прививки. В общем 432 817 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 15 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 1609 случаев / 1770 прививок;
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- Винницкая область - 404 случая / 225 прививок;
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- Волынская область - 426 случаев / 688 прививок;
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- Днепропетровская область - 1332 случая / 385 прививок;
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- Донецкая область - 686 случаев / 460 прививок;
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- Житомирская область - 530 случаев / 678 прививок;
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- Закарпатская - 162 случая / 420 прививок;
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- Запорожская область - 787 случаев / 558 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 150 случаев / 497 прививок;
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- Киевская область - 926 случаев / 97 прививок;
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- Кировоградская область - 182 случая / 300 прививок;
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- Луганская область - 290 случаев / 200 прививок;
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- Львовская область - 1365 случаев / 2650 прививок;
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- Николаевская область - 400 случаев / 237 прививок;
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- Одесская область - 1315 случаев / 893 прививки;
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- Полтавская область - 688 случаев / 352 прививки;
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- Ровенская область - 554 случая / 470 прививок;
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- Сумская область - 723 случая / 250 прививок;
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- Тернопольская область - 460 случаев / 487 прививок;
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- Харьковская область - 1377 случаев / 230 прививок;
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- Херсонская область - 316 случаев / 280 прививок;
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- Хмельницкая область - 892 случая / 680 прививок;
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- Черкасская область - 953 случая / 165 прививок;
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- Черновицкая область - 276 случаев / 310 прививок;
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- Черниговская область - 676 случаев / 238 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.