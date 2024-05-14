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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС

"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 09:09  •  13424 просмотра

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Украина предоставила беспошлинный и неквотированный доступ к экспорту сельскохозяйственной продукции, в частности мяса птицы, яиц, сахара, меда, кукурузы, овса и зерновых культур в ЕС до 5 июня 2025 года, с условиями по отдельным товарам, которые базируются на средних объемах экспорта в 2021-2023 годах.

Евросоюз продлил беспошлинную и безквотную торговлю с Украиной до 5 июня 2025 года. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Детали

Европейский Союз окончательно одобрил решение о продлении еще на год, до 5 июня 2025 года, автономных торговых мер для Украины. Решение вступает в силу 6 июня 2024 года.

 - говорится в сообщении ведомства.

Украина сможет продолжить экспортировать агропродукцию в страны ЕС без квот и пошлин, но условия по отдельным видам агропродукции.

Мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукурузу и мед Украина будет поставлять в ЕС по показателям средних объемов экспорта, зафиксированных во второй половине 2021 года и в течение 2022-2023 года.

Объемы Регламента об автономных торговых мерах, применяемых к украинским продуктам в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом:

1) Продукт: Птица

Импорт, зарегистрированный между 01 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года// метрические тонны: 342 607,00

Среднее арифметическое импорта между 01 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года// метрические тонны: 137 042,80

Пять двенадцатых (5/12) среднего арифметического импорта между 01 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года// метрические тонны: 57 101,17

2) Яйца; 57 972,40; 23 188,96; 9 662,07

3) Сахар; 656 631,70; 262 652,68; 109 438,62

4) Мед; 111 043,90; 44 417,56; 18 507,32

5) Кукуруза; 27 888 622,60; 11 155 449,04; 4 648 103,77

6) Овес; 6 101,40; 2 440,56; 1 016,90;

7) Крупы; 51 620,60; 20 648,24; 8 603,43.

Напомним,

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины вырос на 7% до $22,9 млрд, а поставки зерновых достигли 43 млн тонн.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаАгроновости
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