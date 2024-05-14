"Торговий безвіз" ще на рік: назвали умови доступу українського агроекспорту на ринок ЄС
Київ • УНН
Україна надала безмитний та неквотований доступ до експорту сільськогосподарської продукції, зокрема м'яса птиці, яєць, цукру, меду, кукурудзи, вівса та зернових культур до ЄС до 5 червня 2025 року, з умовами щодо окремих товарів, які базуються на середніх обсягах експорту у 2021-2023 роках.
Євросоюз продовжив безмитну та безквотну торгівлю з Україною до 5 червня 2025 року. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Деталі
Європейський Союз остаточно схвалив рішення про продовження ще на рік, до 5 червня 2025 року, автономних торгових заходів для України. Рішення вступає в силу 6 червня 2024 року.
Україна зможе продовжити експортувати агропродукцію до країн ЄС без квот і мит, але умови щодо окремих видів агропродукції.
М'ясо птиці, яйця, цукор, овес, крупи, кукурудзу та мед Україна постачатиме до ЄС за показниками середніх обсягів експорту, зафіксованих у другій половині 2021 року та потягом 2022-2023 роки.
Обсяги Регламенту про автономні торговельні заходи, що застосовуються до українських продуктів відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом:
1) Продукт: Птиця
Імпорт, зареєстрований між 01 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року// метричні тонни: 342 607,00
Середнє арифметичне імпорту між 01 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року// метричні тонни: 137 042,80
П’ять дванадцятих (5/12) середнього арифметичного імпорту між 01 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року// метричні тонни: 57 101,17
2) Яйця; 57 972,40; 23 188,96; 9 662,07
3) Цукор; 656 631,70; 262 652,68; 109 438,62
4) Мед; 111 043,90; 44 417,56; 18 507,32
5) Кукурудза; 27 888 622,60; 11 155 449,04; 4 648 103,77
6) Овес; 6 101,40; 2 440,56; 1 016,90;
7) Крупи; 51 620,60; 20 648,24; 8 603,43.
Нагадаємо
Експорт сільськогосподарської продукції з України зріс на 7% до $22,9 млрд, а поставки зернових досягли 43 млн тонн.