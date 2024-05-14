"Торговий безвіз" ще на рік: назвали умови доступу українського агроекспорту на ринок ЄС

ukenru
10:47 • 32001 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 51980 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50889 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64847 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 79112 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115318 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138364 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140199 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 248168 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171338 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.2 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 43179 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 26805 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 46179 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 34307 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 14966 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 248169 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366382 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 381073 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 296135 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3747 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 4170 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62851 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79280 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90452 перегляди
Актуальне
"Торговий безвіз" ще на рік: назвали умови доступу українського агроекспорту на ринок ЄС

"Торговий безвіз" ще на рік: назвали умови доступу українського агроекспорту на ринок ЄС

Київ • УНН

 • 106161 перегляди

Україна надала безмитний та неквотований доступ до експорту сільськогосподарської продукції, зокрема м'яса птиці, яєць, цукру, меду, кукурудзи, вівса та зернових культур до ЄС до 5 червня 2025 року, з умовами щодо окремих товарів, які базуються на середніх обсягах експорту у 2021-2023 роках.

Євросоюз продовжив безмитну та безквотну торгівлю з Україною до 5 червня 2025 року. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Деталі

Європейський Союз остаточно схвалив рішення про продовження ще на рік, до 5 червня 2025 року, автономних торгових заходів для України. Рішення вступає в силу 6 червня 2024 року.

 – ідеться у повідомленні відомства.

Україна зможе продовжити експортувати агропродукцію до країн ЄС без квот і мит, але умови щодо окремих видів агропродукції.

М'ясо птиці, яйця, цукор, овес, крупи, кукурудзу та мед Україна постачатиме до ЄС за показниками середніх обсягів експорту, зафіксованих у другій половині 2021 року та потягом 2022-2023 роки.

Обсяги Регламенту про автономні торговельні заходи, що застосовуються до українських продуктів відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом:

1) Продукт: Птиця

Імпорт, зареєстрований між 01 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року// метричні тонни: 342 607,00

Середнє арифметичне імпорту між 01 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року// метричні тонни: 137 042,80

П’ять дванадцятих (5/12) середнього арифметичного імпорту між 01 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року// метричні тонни: 57 101,17

2) Яйця; 57 972,40; 23 188,96; 9 662,07

3) Цукор; 656 631,70; 262 652,68; 109 438,62

4) Мед; 111 043,90; 44 417,56; 18 507,32

5) Кукурудза; 27 888 622,60; 11 155 449,04; 4 648 103,77

6) Овес; 6 101,40; 2 440,56; 1 016,90;

7) Крупи; 51 620,60; 20 648,24; 8 603,43.

Нагадаємо

Експорт сільськогосподарської продукції з України зріс на 7% до $22,9 млрд, а поставки зернових досягли 43 млн тонн.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаАгроновини
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09