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Признаков подготовки к наступлению России нет, сейчас происходит демонстрация силы - Наев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сейчас украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению. Взимание российских войск к украинской границе является демонстрацией силы со стороны Кремля. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Для (наступления — ред.) У государственной границы должны быть созданы ударные группы, то есть войска должны быть выстроены в боевом порядке и приготовиться к наступлению. В настоящее время таких признаков нет, то ударные группы не созданы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах и осуществляют мероприятия боевой подготовки, которые называются — демонстрация силы ”, - рассказал Наев.

Дополнение

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что собранные данные свидетельствуют о продолжении подготовки к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России. С дополнительными силами общая численность российских войск, сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп по 110 000 военных.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Украины заявил, что на Донбассе с начала года погибло 30 украинских военных. Большинство из них погибли от прицельного враждебного снайперского огня.

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