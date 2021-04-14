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Таран - євродепутатам: чисельність російських військ уздовж українських кордонів може сягнути 110 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Зібрані дані свідчать про продовження підготовки до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів із континентальної Росії. З додатковими силами загальна чисельність російських військ, сконцентрованих уздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп із 110 тисяч військових. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на засіданні комітету Європарламенту з питань безпеки й оборони, на якому він виступав у режимі відеоконференції, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Деталі

Таран поінформував європейських депутатів про загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі, а також про збільшення російської військової присутності поблизу державного кордону України і в окупованому Криму.

За словами міністра, на сьогодні Росія посилила свою військову потужність у Криму до 42 тисяч військових.

Ці сили об’єднані у наступальні формування, здатні здійснювати бойові дії з використанням всіх різновидів кінетичних систем зброї, заявив Таран.

"Ми також дуже уважно спостерігаємо за посиленням російського Чорноморського флоту десантними і бойовими кораблями, які передислоковуються з Середземного і Каспійського морів", – сказав очільник Міноборони.

За словами міністра, інфраструктура окупованого Криму була підготовлена для потенційного розміщення ядерної зброї.

"Присутність ядерних боєприпасів на півострові створює широкий перелік політичних, правових і моральних проблем. Якщо Росія передислокує туди ядерну зброю, це буде фундаментальним порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", – сказав міністр.

Він також застеріг, що Москва може напасти на Україну, щоб забезпечити постачання води для окупованого Криму.

"Зібрані дані свідчать про продовження підготовки до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів із континентальної Росії. З додатковими силами загальна чисельність російських військ, сконцентрованих уздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп із 110 тисяч військових", – сказав Таран.

Як повідомили у комітеті, члени Європарламенту висловили повну солідарність і підтримку Україні на тлі російських погроз і накопичення військ біля українського кордону і в окупованому Криму.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

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