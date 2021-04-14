Таран - евродепутатам: численность российских войск вдоль украинских границ может достичь 110 тыс. человек

Детали

Таран проинформировал европейских депутатов об обострении Россией ситуации безопасности на Донбассе, а также об увеличении российского военного присутствия вблизи государственной границы Украины и в оккупированном Крыму.

По словам министра, на сегодня Россия усилила свою военную мощь в Крыму до 42 тысяч военных.

Эти силы объединены в наступательные формирования, способные осуществлять боевые действия с использованием всех видов кинетических систем оружия, заявил Таран.

"Мы также очень внимательно наблюдаем за усилением российского Черноморского флота десантными и боевыми кораблями, которые передислоцируются из Средиземного и Каспийского морей", - сказал глава Минобороны.

По словам министра, инфраструктура оккупированного Крыма была подготовлена для потенциального размещения ядерного оружия.

"Присутствие ядерных боеприпасов на полуострове создает широкий перечень политических, правовых и нравственных проблем. Если Россия передислоцирует туда ядерное оружие, это будет фундаментальным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр.

Он также предостерег, что Москва может напасть на Украину, чтобы обеспечить подачу воды для оккупированного Крыма.

"Собранные данные свидетельствуют о продолжении подготовки к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России. С дополнительными силами общая численность российских войск, сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 000 военных", - сказал Таран.

Как сообщили в комитете, члены Европарламента выразили полную солидарность и поддержку Украине на фоне российских угроз и накопления войск у украинской границы и в оккупированном Крыму.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.