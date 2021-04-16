З початку року загинуло 30 українських воїнів - Зеленський

Цитата:

"Ми бачимо загострення ситуації, 30 людей тільки цього року загинули, українських військових. Більшість із них загинули не через випадковість пострілів, про що кажуть бойовики чи кажуть якісь представники російської влади. Більшість цих вбивств було зроблено через снайперський вогонь, снайперський вогонь вівся прицільно", - розповів Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останнім часом на Донбасі активізувалися ворожі снайпери.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.