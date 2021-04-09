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Зеленський заявив, що на Донбасі активізувалися ворожі снайпери

Зеленський заявив, що на Донбасі активізувалися ворожі снайпери

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що останнім часом на Донбасі активізувалися ворожі снайпери. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Останнім часом активізувалися ворожі снайпери. Вони регулярно ціляться по позиціях наших військових. Територію біля лінії розмежування заміновано, а від інфраструктури подекуди не залишилося нічого. Тож попереду багато роботи”, — написав Зеленський.

Деталі

Також він розповів, що відвідав бойові позиції, де загинули українські герої і де найбільше поранених.

“Це ті точки загострення, якими знову вкрився Донбас. Тут хочуть миру, але з іншого боку лінії розмежування зброї не складають. Наші бійці розповідали мені про свою службу під звуки пострілів, які знову стали на передовій небезпечною буденністю. Після місяців дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню ми повернулися до необхідності встановлювати перемир’я”, — розповів Президент.

Він переконаний, що ті, хто мають владу, повинні приїжджати на Донбас.

“Тут вирішується доля країни. І навіть найсильніші потребують підтримки. Бійці повинні знати й чути, що їхня служба — це утвердження незалежності та спокій мільйонів українців. Зрештою, хто працюватиме у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати кордони країни?” — написав Зеленський.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Зеленський на тлі загострення на сході України 8 квітня розпочав робочу поїздку на Донбас.

Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

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