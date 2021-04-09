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Зеленский заявил, что на Донбассе активизировались вражеские снайперы

Зеленский заявил, что на Донбассе активизировались вражеские снайперы

Киев  •  УНН

 • 15327 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последнее время на Донбассе активизировались вражеские снайперы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территорию у линии разграничения заминировано, а от инфраструктуры порой не осталось ничего. Поэтому впереди много работы", - написал Зеленский.

Детали

Также он рассказал, что посетил боевые позиции, где погибли украинские герои и где больше раненых.

"Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения  не слаживают оружия. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие", - рассказал президент.

Он убежден, что те, кто имеют власть, должны приезжать на Донбасс.

"Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба - это утверждение независимости и спокойствие миллионов украинцев. В конце концов, кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать границы страны?" - написал Зеленский.

Дополнение

Как сообщал УНН, Зеленский на фоне обострения на востоке Украины 8 апреля начал рабочую поездку на Донбасс.

Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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