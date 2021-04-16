Ознак підготовки до наступу Росії немає, наразі відбувається демонстрація сили - Наєв

Цитата

“Для (наступу — ред.) біля державного кордону мають бути створені ударні групи, тобто війська мають бути вишикувані у бойовому порядку й приготуватися до наступу. На даний час таких ознак немає, ударні групи не створені, всі підрозділи у базових таборах та на полігонах і здійснюють заходи бойової підготовки, які називаються — демонстрація сили”, — розповів Наєв.

Доповнення

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що зібрані дані свідчать про продовження підготовки до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів із континентальної Росії. З додатковими силами загальна чисельність російських військ, сконцентрованих уздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп зі 110 тисяч військових.



Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент України заявив, що на Донбасі з початку року загинуло 30 українських військових. Більшість із них загинули від прицільного ворожого снайперського вогню.