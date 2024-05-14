Прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: место повреждения локализовано

В Киеве локализовано место повреждения тепловой сети, которое произошло сегодня на улице Антоновича. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго", передает УНН.

Киевтеплоэнерго локализовало место повреждения на улице Антоновича. Повреждение сети диаметром 800 мм произошло в процессе проведения гидравлических испытаний. Теплоэнергетики начали эту работу, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой - говорится в сообщении.

Антоновича работают специалисты аварийно-восстановительной бригады "Киевтеплоэнерго", они осуществляют отключение участка и обследуют дополнительно локацию для проведения ремонтных работ.

Отмечается, что движение транспорта сейчас перекрыто, задерживается ряд маршрутов общественного транспорта.

Станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме. Перевозка пассажиров обеспечена - информирует Киевтеплоэнерго.

Дополнение

В Киеве в очередной раз прорвало трубу вблизи торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza", что находится на станции метро "Лыбедская".