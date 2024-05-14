Прорив труби поблизу ТРЦ Ocean Plaza у Києві: місце пошкодження локалізовано
Київ • УНН
Київтеплоенерго локалізувало пошкодження тепломережі діаметром 800 мм на вулиці Антоновича у Києві, яке сталося під час проведення гідравлічних випробувань і спричинило перебої в русі транспорту та затримки в роботі маршрутів громадського транспорту.
У Києві локалізовано місце пошкодження теплової мережі, що сталось сьогодні на вулиці Антоновича. Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго", передає УНН.
Київтеплоенерго локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича. Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку
Повідомляється, що на вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади "Київтеплоенерго", вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт.
Зазначається, що рух транспорту наразі перекрито.Затримується низка маршрутів громадського транспорту.
Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено
Доповнення
В Києві вчергове прорвало трубу поблизу торгово-розважального центру "Ocean Plaza", що знаходиться на станції метро "Либідська".