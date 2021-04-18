Британские корабли отправятся в Черное море - Times

Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб.
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Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели в октябре 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море.