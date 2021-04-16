У Пентагоні розповіли, чому передумали відправляти кораблі в Чорне море - ЗМІ

Деталі

На даний момент американські кораблі перебувають у Середземному морі. За даними двох посадовців США, Пентагон відмовився відправляти кораблі в Чорне море через те, що цей крок може спричинити посилення російської агресії проти України. Зазначається, що кораблям залишалося кілька днів до Чорного моря, коли Пентагон змінив рішення.

За інформацією Politico, у Києві були розчаровані тим, що есмінці все-таки не перетнуть Чорне море. Видання не називає імен, але зазначає, що про це повідомив колишній високопоставлений український чиновник. За словами цієї людини, демонстрація сили з боку США в регіоні віталася б, оскільки Росія продовжує збирати тисячі військовослужбовців на східному кордоні України.

Контекст

14 квітня стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійської стрільби.

Сполучені Штати ввели проти Росії нові санкції, які стали першими подібними заходами такого масштабу за адміністрації Джо Байдена.