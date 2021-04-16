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В Пентагоне рассказали, почему передумали отправлять корабли в Черное море - СМИ

В Пентагоне рассказали, почему передумали отправлять корабли в Черное море - СМИ

Киев  •  УНН

 • 34785 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки передумали отправлять военные корабли в Черное море, чтобы предотвратить рост напряжения между Россией и Украиной. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с планами Пентагона, передает УНН.

Детали

На данный момент американские корабли находятся в Средиземном море. По данным двух должностных лиц США, Пентагон отказался отправлять корабли в Черное море из-за того, что этот шаг может вызвать усиление российской агрессии против Украины. Отмечается, что кораблям оставалось несколько дней до Черного моря, когда Пентагон изменил решение.

По информации Politico, в Киеве были разочарованы тем, что эсминцы все-таки не пересекут Черное море. Издание не называет имен, но отмечает, что об этом сообщил бывший высокопоставленный украинский чиновник. По словам этого человека, демонстрация силы со стороны США в регионе приветствовалась бы, поскольку Россия продолжает собирать тысячи военнослужащих на восточной границе Украины.

Контекст

14 апреля стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийской стрельбы.

Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, которые стали первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена.

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