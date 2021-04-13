Генсек НАТО: Росія повинна припинити провокації щодо України і вдатися до деескалації негайно

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“Ми серйозно занепокоєні щодо триваючих подій, НАТО дуже пильно стежить за ситуацією. В останні тижні Росія перемістила тисячі своїх військових до українського кордону — це найбільше скупчення російських сил з часів незаконної анексії Криму у 2014 році”, — сказав Генеральний секретар.

Він зауважив, що за останні дні декілька українських військових було вбито на сході України, та висловив свої співчуття.

“Російське значне військове скупчення є невиправданим, непоясненим, і таким, що дуже занепокоює. Росія повинна припинити це військове скупчення в і навколо України, зупинити провокації і вдатись до деескалації негайно”, — наголосив Столтенберг.

Деталі

Генсек НАТО зауважив, що Росія має поважати свої міжнародні зобов’язання.

З його слів, НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ніколи не визнає незаконну окупації Криму, а також закликає припинити підтримку бойовиків на Донбасі, вивести свої сили з території України. “НАТО підтримує Україну”, — наголосив Столтенберг.

Контекст

З початку року на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і останні кілька днів.