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Генсек НАТО: Россия должна прекратить провокации в отношении Украины и прибегнуть к деэскалации немедленно

Генсек НАТО: Россия должна прекратить провокации в отношении Украины и прибегнуть к деэскалации немедленно

Киев  •  УНН

 • 18721 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Россия должна немедленно остановить военное наращивание на территории и у границ с Украиной, прекратить провокации и прибегнуть к деэскалации. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы серьезно обеспокоены относительно продолжающихся событий, НАТО очень пристально следит за ситуацией. В последние недели Россия переместила тысячи своих военных к украинской границе - это самое большое скопление российских сил со времен незаконной аннексии Крыма в 2014 году", - сказал Генеральный секретарь.

Он отметил, что за последние дни несколько украинских военных были убиты на востоке Украины, и выразил свои соболезнования.

"Российское значительное военное скопление является неоправданным, необъясненным, и очень вызывающим беспокойство. Россия должна прекратить это военное скопление в и вокруг Украины, остановить провокации и прибегнуть к деэскалации немедленно", - подчеркнул Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО отметил, что Россия должна уважать свои международные обязательства.

По его словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, никогда не признает незаконной оккупации Крыма, а также призывает прекратить поддержку боевиков на Донбассе, вывести свои силы с территории Украины. "НАТО поддерживает Украину", - подчеркнул Столтенберг.

Контекст

С начала года на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым было 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После этого также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и последние несколько дней.

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