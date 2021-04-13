ООС: вчора 17 ворожих порушень "режиму тиші", сьогодні - ще три, загинули двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі, ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня в ТКГ. Протягом минулої доби, 12 квітня, було зафіксовано 17 порушень режиму тиші, сьогодні - ще три. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло два військовослужбовці ЗСУ - один вчора і один сьогодні. Про це повідомили у пресцентрі ООС, передає УНН.
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“Протягом минулої доби, 12 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 — обстріли позицій українських захисників та 2 — дистанційне мінування мінами ПОМ-2”, — повідомили в пресцентрі.
Так, зокрема, 12 квітня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу селища Південне противник вів обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, з озброєння БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік населених пунктів Шуми та Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу селища Новгородське окупанти відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку селища Золоте-4 збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” 12 квітня, неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Кам’янки — зі стрілецької зброї.
“Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям”, — повідомили в штабі.
Ситуація від початку поточної доби
“Станом на 7 годину ранку, 13 квітня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА”, — інформують в пресцентрі.
Зокрема, у районі населеного пункту Майорське, БПЛА противника, перетнувші лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, "внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям", додали у штабі.
Ще 2 військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
Що було раніше
Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинув один український військовий.