ООС: вчора 17 ворожих порушень "режиму тиші", сьогодні - ще три, загинули двоє військових

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі, ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня в ТКГ. Протягом минулої доби, 12 квітня, було зафіксовано 17 порушень режиму тиші, сьогодні - ще три. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло два військовослужбовці ЗСУ - один вчора і один сьогодні. Про це повідомили у пресцентрі ООС, передає УНН.