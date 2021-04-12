ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь та здійснили два дистанційних мінування, є загиблий

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинув один українській військовий, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Циатата: 

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів по позиціям українських захисників та 2 дистанційних мінування мінами ПОМ-2", - повідомили у пресцентрі.

Деталі 

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті селища Зайцеве ворог здійснив обстріл у бік позицій Збройних Сил України з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ, ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як наголосили в пресцентрі, внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того,  районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

11 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

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