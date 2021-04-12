ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 11 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля селища Широкине – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Додатково
У 2020 році Червоний Хрест спільно з іншими організаціями доставив за лінію зіткнення 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою, Росія - 5. З початку 2021 року російські найманці забрали життя 26 українських військових, які захищали кордони держави у зоні ООС.