Мендель розповіла, скільки і від кого гуманітарної допомоги відправили в ОРДЛО за рік

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Мендаль розповіла, що гуманітарні вантажі за лінію зіткнення постачають міжнародні організації: такі, як Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Згідно з офіційною статистикою, у 2020 році Червоний Хрест спільно з іншими організаціями доставив за лінію зіткнення 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою. За її словами, це понад 4,5 тис. т продуктових наборів, засобів гігієни, медичних товарів, господарських і промислових товарів.

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“А ось Росія торік направила на Донбас 5 автоколон. Там — 76 автоколон, а тут — 5. Але що привезли російські автоколони — нам дізнатися не вдалося, тому що вони їх не показували, їх ніхто не перевіряв. На відміну від гуманітарних вантажів міжнародних організацій, який перевіряють на українських КПВВ. Нагадаю, що згідно з Женевською конвенцією, країна-окупант зобов’язана постачати цивільне населення продовольством і санітарними матеріалами”, — сказала Мендель.

Вона розповіла, що з початку цього року міжнародні організації за контактну лінію направили вже понад 10 автоколон, це понад 50 фургонів з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни, побутовою технікою, будматеріалами.

“Чого варта допомога міжнародних організацій взимку, коли людям привозять брикети та вугілля, обігрівачі та комплекти для утеплення будинків. Тобто вони продовжують гуманітарну місію, яку проводять вже понад сім років”, — додала речниця.

Нагадаємо

Речниця президента України Юлія Мендель розповіла дефіцит медичних товарів в окупованому Донбасі. ООН закликала донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні.