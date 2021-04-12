Мендель рассказала, сколько и от кого отправили гуманитарной помощи в ОРДЛО за год

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В 2020 году Красный Крест совместно с другими организациями доставил линии столкновения 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью, Россия — 5. Об этом в эфире передачи “Взгляд из Банковой” на телеканале “Дом” рассказала прессекретар президента Украины Юлия Мендель, пишет УНН.

Детали

Мендаль рассказала, что гуманитарные грузы по линии столкновения поставляют международные организации: такие, как Международный комитет Красного Креста (МККК), Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно официальной статистике, в 2020 году Красный Крест совместно с другими организациями доставил линии столкновения 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью. По ее словам, это более 4,5 тыс. Т продуктовых наборов, средств гигиены, медицинских товаров, хозяйственных и промышленных товаров.

Цитата

“А вот Россия в прошлом году направила на Донбасс 5 автоколонн. Там — 76 автоколонн, а здесь — 5. Но что привезли русские автоколонны — нам узнать не удалось, потому что они их не показывали, их никто не проверял. В отличие от гуманитарных грузов международных организаций, который проверяют на украинском КПВВ. Напомню, что согласно Женевской конвенции, страна-оккупант обязана поставлять гражданское население продовольствием и санитарными материалами”, - сказала Мендель.

Она рассказала, что с начала этого года международные организации по контактную линию направили уже более 10 автоколонн, это более 50 грузовиков с продуктовыми наборами, лекарствами, средствами гигиены, бытовой техникой, стройматериалами.

“Чего стоит помощь международных организаций зимой, когда людям привозят брикеты и уголь, обогреватели и комплекты для утепления домов. То есть они продолжают гуманитарную миссию, которую проводят уже более семи лет”, - добавила пресс-секретарь.

Напомним

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о дефиците медицинских товаров в оккупированном Донбассе. ООН призвала доноров профинансировать в полном объеме гуманитарную помощь Украине.

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