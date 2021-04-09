В ООН закликали донорів профінансувати гуманітарну допомогу Україні

ukru
17:51 • 91702 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 125719 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 109554 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 128090 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144043 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166407 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 198925 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 305419 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192546 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181492 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 120525 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 129140 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 142245 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 154922 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 120802 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 108552 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 305419 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 240924 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 334752 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 328422 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 57996 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108266 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109240 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106315 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119679 перегляди
Актуальне
В ООН закликали донорів профінансувати гуманітарну допомогу Україні

В ООН закликали донорів профінансувати гуманітарну допомогу Україні

Київ • УНН

 • 16274 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. ООН закликала донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Напередодні речник генсека організації Стефан Дюжжарик повідомив, що із 168 мільйонів доларів, які ООН і гуманітарні партнери запросили для допомоги східним регіонам України, наразі виділено трохи більше 9-ти, тобто 5,5%. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.

Що відомо

На прес-конференції Дюжжарик повідомив, що нещодавні обстріли пошкодили лінію електропередач поблизу Південно-Донбаського водогону. Це перервало водопостачання для понад мільйона людей у 50 населених пунктах по обидва боки контактної лінії.

Цитата

“Хоча пошкодження ліній електромереж швидко відремонтували, ми закликаємо всі сторони не завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі з водопостачання на сході України... А також закликаємо забезпечити безумовний доступ до (гуманітарної — прим. ред.) допомоги тим, хто її потребує”, — сказав Дюжжарик.

Деталі

Водночас, нині заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован повідомив, що Україна може отримати додаткове фінансування у розмірі понад 2 з половиною мільярда доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля об’єктів підвищеної небезпеки на Донеччині виміряли рівень радіації: все у межах норми

Ця сума — частина зобов’язання країн із найбільш потужними економіками світу посилити ресурси Міжнародного валютного фонду на 650 мільярдів доларів, аби надати більше допомоги країнам, що розвиваються, для подолання наслідків пандемії.

Рашкован пояснив, що спершу пропозицію має ухвалити рада директорів МВФ, а країни-члени — виділити ресурси. Яким чином держави зможуть використати ресурси теж має визначити фонд. За словами Рашкована, засідання щодо алокації коштів може відбутися влітку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЮНІСЕФ: через міни на Донбасі 42 дитини загинули, ще 144 — поранені

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами