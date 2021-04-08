Біля об'єктів підвищеної небезпеки на Донеччині виміряли рівень радіації: все у межах норми

Цитата:

"Результати вимірювання – в межах норми:



у смт Новолуганське - радіаційний фон склав 0,16 - 0,17 мкЗв/год;



у місті Торецьк - 0,12 - 0,13 мкЗв/год;



у місті Авдіївка - 0,12 мкЗв/год;



у місті Маріуполь - 0,09-0,10 мкЗв/год.



Крім того, було досліджено потужність експозиційної дози гамма-випромінювання та бета-забруднення поверхні. Результати також знаходяться в межах нормативних значень", - деталізував Андрій Мальований.

Деталі

Він підкреслив, що контроль за показниками радіаційного фону на Донеччині є вкрай важливим, адже на території області знаходиться велика кількість об’єктів підвищеної небезпеки.

"Це, зокрема, закриті шахти, які не були виведені з експлуатації належним чином. Небезпечні речовини з них можуть потрапляти до водоносних горизонтів та до джерел питної води, що в свою чергу загрожує катастрофою для жителів області", - зазначив Андрій Мальований.

Держекоінспекції Донецької та Луганської областей регулярно здійснюють контроль поблизу таких об’єктів, додали у відомстві.

Що було раніше

У межах досудового розслідування за фактом припинення відливу води з шахти “Юний комунар” Донецької області призначено екологічну експертизу, під час якої Держекоінспекція дослідила вміст радіаційних речовин у ґрунті на лінії розмежування.

На початку лютого, виступаючи на засіданні Радбезу ООН, перший президент України, очільник української делегації для участі в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що тимчасово окупований Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи через радіоактивні викиди, оскільки в шахті “Юнком”, у якій проводили ядерний вибух, не відкачують воду.

З його слів, внаслідок російської агресії, МАГАТЕ не в змозі здійснювати перевірку локацій на окупованих територіях, де використовується ядерний матеріал.

Зазначимо, що спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович повідомив УНН, що окрім шахти “Юнком”, на якій стався ядерний вибух, на Донбасі є ще два ядерні об’єкти, які має перевірити МАГАТЕ.