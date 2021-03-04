Вибух на шахті "Юнком": Держекоінспекція перевірила радіаційний фон на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. В рамках досудового розслідування за фактом припинення відливу води з шахти “Юний комунар” Донецької області призначено екологічну експертизу, під час якої Держекоінспекція дослідила вміст радіаційних речовин у ґрунті на лінії розмежування. Про це повідомляє пресслужба ДЕІ, передає УНН.

Цитата

“Спільно з Донецьким обласним лабораторним центром МОЗу було здійснено відбір ґрунтів для вимірювання концентрації низки радіоактивних речовин. Зокрема, під час дослідження було встановлено такі показники вмісту радію-226: на території с. Новолуганське — 11±4 Бк/кг, у м. Торецьк — 16+5 Бк/кг, м. Авдіївка — 27±6 Бк/кг, а також у заплаві річки Кальмінус у Маріуполі — 17±4. Загалом всі результати лабораторних вимірювань — в межах норми”, — поінформував Андрій Мальований, якого цитує пресслужба.

Деталі

Повідомляється, що ДЕІ Луганської та Донецької області активно працюють для забезпечення ефективного природоохоронного контролю не тільки на території областей, а і на лінії розмежування та ведення військових дій. Проводяться планові та позапланові перевірки, рейди, а також досліджується радіаційний фон біля об’єктів підвищеної небезпеки.

“Зокрема, йдеться про шахту „Юний комунар“ (м. Бунге, Донецької області). Ще в 1979 році там здійснили контрольований ядерний вибух, аби знизити вірогідність раптових викидів метану. З того часу шахту затоплює ґрунтовими водами і є ризик потрапляння радіації у водоносні горизонти. Щоб убезпечити від цього, з шахти постійно викачували воду”, — пояснив Мальований.

Довідково

На початку лютого, виступаючи на засіданні Радбезу ООН, перший президент України, очільник української делегації для участі в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що тимчасово окупований Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи через радіоактивні викиди, оскільки в шахті “Юнком”, у якій проводили ядерний вибух, не відкачують воду.

З його слів, внаслідок російської агресії, МАГАТЕ не в змозі здійснювати перевірку локацій на окупованих територіях, де використовується ядерний матеріал.

Як стало відомо раніше, зусилля української сторони досягти домовленості в межах ТКГ щодо направлення інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території Донбасу поки не дали результату, адже російська сторона унеможливлює ухвалення рішення ТКГ з цього питання.

Зазначимо, що спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович повідомив УНН, що окрім шахти “Юнком”, на якій стався ядерний вибух, на Донбасі є ще два ядерні об’єкти, які має перевірити МАГАТЕ.

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