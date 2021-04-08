У объектов повышенной опасности в Донецкой области измерили уровень радиации: все в пределах нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Государственная экологическая инспекция измерила радиационный фон возле объектов повышенной опасности в Донецкой области. Показатели - в пределах нормативных значений. Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Цитата:
"Результаты измерения - в пределах нормы:
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- в пгт Новолуганское - радиационный фон составил 0,16 - 0,17 мкЗв/ч;
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- в городе Торецк - 0,12 - 0,13 мкЗв/ч;
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- в городе Авдеевка - 0,12 мкЗв/ч;
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- в городе Мариуполь - 0,09-0,10 мкЗв/ч.
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Кроме того, были исследованы мощность экспозиционной дозы гамма-излучения и бета-загрязнения поверхности. Результаты также находятся в пределах нормативных значений", - детализировал Андрей Малеванный.
Детали
Он подчеркнул, что контроль за показателями радиационного фона в Донецкой области является крайне важным, ведь на территории области находится большое количество объектов повышенной опасности.
"Это, в частности, закрытые шахты, что не были выведены из эксплуатации должным образом. Опасные вещества из них могут попадать в водоносные горизонты и в источники питьевой воды, что в свою очередь грозит катастрофой для жителей области", - отметил Андрей Малеванный.
Госэкоинспекции Донецкой и Луганской областей регулярно осуществляют контроль вблизи таких объектов, добавили в ведомстве.
Что было ранее
В рамках досудебного расследования по факту прекращения отлива воды из шахты "Юный коммунар" Донецкой области была назначена экологическая экспертиза, во время которой Госэкоинспекция исследовала содержание радиационных веществ в почве на линии разграничения.
В начале февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, перший президент Украины, глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что временно окупований Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов, поскольку в шахте "Юнком", где проводили ядерний взрыв, не откачивают воду.
По его словам, в результате российской агрессии, МАГАТЭ не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.
Отметим, что спикер украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил УНН, что кроме шахты "Юнком", где произошел ядерний взрыв, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должен проверить МАГАТЭ.