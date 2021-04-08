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У объектов повышенной опасности в Донецкой области измерили уровень радиации: все в пределах нормы

У объектов повышенной опасности в Донецкой области измерили уровень радиации: все в пределах нормы

Киев  •  УНН

 • 45126 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Государственная экологическая инспекция измерила радиационный фон возле объектов повышенной опасности в Донецкой области. Показатели - в пределах нормативных значений. Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Цитата:

"Результаты измерения - в пределах нормы:

  • в пгт Новолуганское - радиационный фон составил 0,16 - 0,17 мкЗв/ч;
  • в городе Торецк - 0,12 - 0,13 мкЗв/ч;
  • в городе Авдеевка - 0,12 мкЗв/ч;
  • в городе Мариуполь - 0,09-0,10 мкЗв/ч.

Кроме того, были исследованы мощность экспозиционной дозы гамма-излучения и бета-загрязнения поверхности. Результаты также находятся в пределах нормативных значений", - детализировал Андрей Малеванный.

Детали

Он подчеркнул, что контроль за показателями радиационного фона в Донецкой области является крайне важным, ведь на территории области находится большое количество объектов повышенной опасности.

"Это, в частности, закрытые шахты, что не были выведены из эксплуатации должным образом. Опасные вещества из них могут попадать в водоносные горизонты и в источники питьевой воды, что в свою очередь грозит катастрофой для жителей области", - отметил Андрей Малеванный.

Госэкоинспекции Донецкой и Луганской областей регулярно осуществляют контроль вблизи таких объектов, добавили в ведомстве.

Что было ранее

В рамках досудебного расследования по факту прекращения отлива воды из шахты "Юный коммунар" Донецкой области была назначена экологическая экспертиза, во время которой Госэкоинспекция исследовала содержание радиационных веществ в почве на линии разграничения.

В начале февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, перший президент Украины, глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что временно окупований Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов, поскольку в шахте "Юнком", где проводили ядерний взрыв, не откачивают воду.

По его словам, в результате российской агрессии, МАГАТЭ не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

Отметим, что спикер украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил УНН, что кроме шахты "Юнком", где произошел ядерний взрыв, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должен проверить МАГАТЭ.

Украинские Национальные Новости

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