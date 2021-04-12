В Офісі президента назвали число вбитих українських військових з початку року

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Юлія Мендель нагадала, що у липні 2020 року було досягнуто нових домовленостей дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Завдяки цьому життя людей були збережені. А вже цієї зими відновилися активні обстріли.

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“За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п’ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за понад 3 місяці загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений. Але наше стійке переконання — до миру повинні вести тільки перемовини. Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними засобами”, — каже Мендель.

Нагадаємо

10 квітня ввечері російські найманці не дотримуючись режиму припинення вогню вбили захисника України.

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