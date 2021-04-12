В Офисе президента назвали число убитых украинских военных с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. С начала 2021 российские наемники забрали жизни 26 украинских военных, защищавших границы государства в зоне ООС. Об этом в эфире передачи “Взгляд из Банковой” на телеканале “Дом” рассказала прессекретар президента Украины Юлия Мендель, пишет УНН.
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Юлия Мендель напомнила, что в июле 2020 года были достигнуты новые договоренности соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Благодаря этому жизнь людей были сохранены. А уже этой зимой возобновились активные обстрелы.
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"За полгода, которые придерживались режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, по более 3 месяцев погибли 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пусть хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен. Но наше стойкое убеждение - к миру должны вести только переговоры. Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими средствами ", - говорит Мендель.
Напомним
10 апреля вечером российские наемники не соблюдая режим прекращения огня убили защитника Украины.
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