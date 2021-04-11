Названо ім'я бійця, який загинув на Донбасі у суботу

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Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

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У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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17 березня, 18:58 • 198851 перегляди

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Минулої доби у Луганській області від ворожої кулі загинув 24-річний старший солдат Збройних сил Андрій Теперик. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка та сайт Харківської ОДА.

Деталі

“Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре „дотримувались режиму припинення вогню“ і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було 24 роки”, — вказано у повідомленні 92-ОМБр.

“Стрілець-снайпер 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону проходив військову службу за контрактом”, — додали в ОДА.

Ситуація в ООС минулої доби

Протягом минулої доби, 10 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

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