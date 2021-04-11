Названо имя бойца, погибшего в Донбассе в субботу

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 1845 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 110400 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 166120 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 169322 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 251541 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 293628 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154022 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142459 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Названо имя бойца, погибшего в Донбассе в субботу

Названо имя бойца, погибшего в Донбассе в субботу

Киев  •  УНН

 • 16797 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В прошедшие сутки в Луганской области от вражеской пули погиб 24-летний старший солдат Вооруженных сил Андрей Теперик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и сайт Харьковской ОГА.

Детали

“Вчера, 10 апреля, в 11:00 вечера российские наемники в который раз „придерживались режима прекращения огня“ и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года”, — указано в сообщении 92-ОМБр.

“Стрелец-снайпер 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона проходил военную службу по контракту”, — добавили в ОГА.

Ситуация в ООС прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 10 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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