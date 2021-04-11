Названо имя бойца, погибшего в Донбассе в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В прошедшие сутки в Луганской области от вражеской пули погиб 24-летний старший солдат Вооруженных сил Андрей Теперик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и сайт Харьковской ОГА.
Детали
“Вчера, 10 апреля, в 11:00 вечера российские наемники в который раз „придерживались режима прекращения огня“ и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года”, — указано в сообщении 92-ОМБр.
“Стрелец-снайпер 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона проходил военную службу по контракту”, — добавили в ОГА.
Ситуация в ООС прошедшие сутки
За прошедшие сутки, 10 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.