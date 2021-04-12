Мендель заявила про нестачу ліків на Донбасі

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Юлія Мендель заявила, що не варто забувати про існування інших хвороб, окрім коронавірусу, таких як астма, діабет, гіпертонія, серцеві хвороби. На окупованому Донбасі люди потребують забезпечення ліками від цих недуг.

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“І Червоний Хрест направив на Донбас ліки проти астми, діабету, гіпертонії, серцевих хвороб. А в Бахмуті за підтримкою саме МКЧХ йде будівництво відділення невідкладної медичної допомоги. І, звичайно ж, Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів і пацієнтів. Це і є відповідь на питання: хто і як на міжнародному рівні допомагає сьогодні жителям Донбасу”, — сказала Мендель.

Вона також нагадала, що згідно з Женевською конвенцією, країна-окупант зобов’язана постачати цивільне населення продовольством і санітарними матеріалами.

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Нагадаємо

ООН закликала донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні.