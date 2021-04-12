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Мендель заявила про нестачу ліків на Донбасі

Мендель заявила про нестачу ліків на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Речниця президента України Юлія Мендель розповіла дефіцит медичних товарів в окупованому Донбасі. Про це вона заявила в ефірі передачі “Погляд з Банкової” на телеканалі “Дом”, пише УНН.

Деталі

Юлія Мендель заявила, що не варто забувати про існування інших хвороб, окрім коронавірусу, таких як астма, діабет, гіпертонія, серцеві хвороби. На окупованому Донбасі люди потребують забезпечення ліками від цих недуг.

Цитата

“І Червоний Хрест направив на Донбас ліки проти астми, діабету, гіпертонії, серцевих хвороб. А в Бахмуті за підтримкою саме МКЧХ йде будівництво відділення невідкладної медичної допомоги. І, звичайно ж, Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів і пацієнтів. Це і є відповідь на питання: хто і як на міжнародному рівні допомагає сьогодні жителям Донбасу”, — сказала Мендель.

Вона також нагадала, що згідно з Женевською конвенцією, країна-окупант зобов’язана постачати цивільне населення продовольством і санітарними матеріалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський обговорить ситуацію на Донбасі з лідерами “нормандської четвірки” — Мендель

Нагадаємо

ООН закликала донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні.

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