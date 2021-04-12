Мендель заявила о нехватке лекарств на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о дефиците медицинских товаров в оккупированном Донбассе. Об этом она заявила в эфире передачи “Взгляд из Банковой” на телеканале “Дом”, пишет УНН.
Детали
Юлия Мендель заявила, что не стоит забывать о существовании других болезней, кроме коронавируса, таких как астма, диабет, гипертония, сердечные болезни. На оккупированном Донбассе люди нуждаются в обеспечении лекарствами от этих недугов.
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“И Красный Крест направил на Донбасс лекарства против астмы, диабета, гипертонии, сердечных болезней. А в Бахмуте при поддержке именно МККК идет строительство отделения неотложной медицинской помощи. И, конечно же, Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов. Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса ”, - сказала Мендель.
Она также напомнила, что согласно Женевской конвенции, страна-оккупант обязана поставлять гражданское население продовольствием и санитарными материалами.
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Напомним
ООН призвала доноров профинансировать в полном объеме гуманитарную помощь Украине.