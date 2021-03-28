Зеленський обговорить ситуацію на Донбасі з лідерами "нормандської четвірки" – Мендель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на сході України та наступні кроки із досягнення миру з лідерами країн “нормандської четвірки”. Про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом”, передає УНН.
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“У п’ятницю загинули четверо українців. Саме тому президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн “нормандської четвірки”, — сказала Мендель.
Деталі
За її словами, загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню, коли “вперше за роки бойових дій на Донеччині й Луганщині кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів”.
Контекст
У п’ятницю бойовики двічі відкривали вогонь, четверо бійців загинули та ще двох поранено.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Після цього Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.
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