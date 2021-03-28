Кулеба: Франція може взяти на себе провідну роль для перезавантаження Нормандського формату

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“Як і у 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження Нормандського формату. Всім було би вигідніше завершити війну, аніж продовжувати її. Якщо не докладати зусиль, ситуація продовжить погіршуватися. І не лише за столами переговорів Нормандської четвірки чи ТКГ, але й на передовій”, — зазначив глава МЗС.

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Кулеба також додав, що: “Немає сенсу сперечатися із деякими французькими інтелектуалами, „закоханими в геополітику“, які з безпечної відстані можуть дозволити собі комфортно розмірковувати про те, що, мовляв, спровокувало агресію Кремля. Україна прагне одного — завершити цю нав’язану нам війну. І для цього конче необхідна політична воля та лідерство наших французьких партнерів”.

Доповнення

Глава МЗС України вважає, що президент Франції Еммануель Макрон має достатньо “лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу” на Донбасі.

Він також сказав, що замість того, щоб покласти край війні на Донбасі, російський президент Володимир Путін продовжує дотримуватися стратегії “почекаємо і подивимося”.