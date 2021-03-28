Путін дотримується стратегії "почекаємо і подивимося" - Кулеба

Цитата

“Замість того, щоб покласти край цій жахливій війні, Володимир Путін продовжує дотримуватися стратегії „почекаємо і подивимося“. Його розрахунок цілком очевидний: чекати, доки не з’явиться новий президент Франції, новий президент України, новий канцлер Німеччини чи новий президент США”, — написав Дмитро Кулеба.

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За його словами: “Він просто вичікує, аби знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. Водночас, попередні сім років засвідчили: ця стратегія безуспішна. За цей час обрано нового президента Франції, нового президента України, двох нових американських президентів, і після завершення мандату Ангели Меркель, Володимир Путін залишиться останнім засновником Нормандського формату. А ситуація досі у глухому куті, шкодить Україні та Європі, і не несе нічого доброго, власне, самій Росії”.

Доповнення

У цій же колонці глава зовнішньополітичного відомства України зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон має достатньо “лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу” на Донбасі.