Путін дотримується стратегії "почекаємо і подивимося" - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що замість того, щоб покласти край війні на Донбасі, Володимир Путін продовжує дотримуватися стратегії “почекаємо і подивимося”, пише УНН з посиланням на колонку Кулеби для видання Le Figaro.
Цитата
“Замість того, щоб покласти край цій жахливій війні, Володимир Путін продовжує дотримуватися стратегії „почекаємо і подивимося“. Його розрахунок цілком очевидний: чекати, доки не з’явиться новий президент Франції, новий президент України, новий канцлер Німеччини чи новий президент США”, — написав Дмитро Кулеба.
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За його словами: “Він просто вичікує, аби знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. Водночас, попередні сім років засвідчили: ця стратегія безуспішна. За цей час обрано нового президента Франції, нового президента України, двох нових американських президентів, і після завершення мандату Ангели Меркель, Володимир Путін залишиться останнім засновником Нормандського формату. А ситуація досі у глухому куті, шкодить Україні та Європі, і не несе нічого доброго, власне, самій Росії”.
Доповнення
У цій же колонці глава зовнішньополітичного відомства України зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон має достатньо “лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу” на Донбасі.