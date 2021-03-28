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Путин придерживается стратегии "подождем и посмотрим" - Кулеба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что вместо того, чтобы положить конец войне на Донбассе, Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии “подождем и посмотрим”, пишет УНН со ссылкой на колонку Кулебы для издания Le Figaro.

Цитата

“Вместо того, чтобы положить конец этой ужасной войне, Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии „подождем и посмотрим“. Его расчет вполне очевиден: ждать, пока не появится новый президент Франции, новый президент Украины, новый канцлер Германии или новый президент США”, — написал Дмитрий Кулеба.

Детали

По его словам: “Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна. За это время избран новый президент Франции, новый президент Украины, два новых американских президента, и после завершения мандата Ангелы Меркель, Владимир Путин останется последним основателем Нормандского формата. А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России”.

Дополнение

В этой же колонке глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет достаточно “лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса” на Донбассе.

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