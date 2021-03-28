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Зеленский обсудит ситуацию на Донбассе с лидерами "нормандской четверки" - Мендель

Зеленский обсудит ситуацию на Донбассе с лидерами "нормандской четверки" - Мендель

Киев  •  УНН

 • 17240 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на востоке Украины и следующие шаги по достижению мира с лидерами стран "нормандской четверки". Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", передает УНН.

Цитата

“В пятницу погибли четверо украинцев. Именно поэтому президент инициировал безотлагательное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран “нормандской четверки”, — сказала Мендель.

Детали

По ее словам, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня, когда “впервые за годы боевых действий в Донецкой и Луганской областей количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз”.

Контекст

В пятницу боевики дважды открывали огонь, четверо бойцов погибли и еще двое были ранены.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка майорских, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

После этого Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что официальный Париж может взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата

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