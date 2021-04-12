ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Невельске, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у поселка Широкино - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, неподалеку поселков Зайцево и Шумы, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Дополнительно
В 2020 году Красный Крест совместно с другими организациями доставил линии столкновения 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью, Россия — 5. С начала 2021 российские наемники унесли жизни 26 украинских военных, которые защищали границы государства в зоне ООС.