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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 11393 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 112059 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 167737 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 170822 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 253236 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 295399 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154361 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142520 просмотра

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2 марта, 10:40 • 168285 просмотра
Актуальное
ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"

ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 17480 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Невельске, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у поселка Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, неподалеку поселков Зайцево и Шумы, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Дополнительно

В 2020 году Красный Крест совместно с другими организациями доставил линии столкновения 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью, Россия — 5. С начала 2021 российские наемники унесли жизни 26 украинских военных, которые защищали границы государства в зоне ООС.

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