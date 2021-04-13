ООС: вчера 17 вражеских нарушений "режима тишины", сегодня - еще три, погибли двое военных

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля в ТКГ. За прошедшие сутки, 12 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима тишины, сегодня - еще три. Вследствие вражеских обстрелов погибло два военнослужащих ВСУ - один вчера и один сегодня. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает УНН.