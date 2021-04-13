ООС: вчера 17 вражеских нарушений "режима тишины", сегодня - еще три, погибли двое военных

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля в ТКГ. За прошедшие сутки, 12 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима тишины, сегодня - еще три. Вследствие вражеских обстрелов погибло два военнослужащих ВСУ - один вчера и один сегодня. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает УНН.

Детали

"За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 - обстрелы позиций украинских защитников и 2 - дистанционное минирование минами ПОМ-2", - сообщили в пресс-центре.

Так, в частности, 12 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Пивденное противник вел обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Зайцево российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении поселка Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 12 апреля, недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Каменки - из стрелкового оружия.

"В результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью", - сообщили в штабе.

Ситуация с начала текущих суток

"По состоянию на 7:00 утра, 13 апреля, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения вражеским БПЛА", - информируют в пресс-центре.

В частности, в районе населенного пункта Майорское, БПЛА противника, пересекая линию разграничения, осуществил сброс гранат на позиции наших подразделений, "в результате чего один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью", добавили в штабе.

Еще 2 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Что было ранее

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военный.

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