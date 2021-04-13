Шойгу заявив, що НАТО перекине 40 тисяч бійців на кордон з РФ, у відповідь Москва провела перевірку ЗС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що НАТО збирається направити до кордонів Росії 40 тисяч військових і 15 тисяч одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі стратегічну авіацію. Про це він повідомив на нараді в Сєвероморську, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

За словами Шойгу, американські війська через Атлантику перекидають з США в Європу, в самій Європі війська переміщують до кордонів Росії. “Основні сили концентруються в Причорномор’ї і Балтійському регіоні”, — сказав міністр.

Шойгу зазначив, що Росія у відповідь на “загрозливу військову діяльність альянсу” провела раптову перевірку бойової готовності військ Західного і Південного військових округів.

“Протягом трьох тижнів дві армії і три з’єднання ВДВ були успішно перекинуті на західні рубежі Російської Федерації в райони виконання навчально-бойових завдань”, — повідомив Шойгу. За словами міністра, війська показали, що здатні забезпечити військову безпеку Росії. Зараз вони беруть участь в навчаннях.

Шойгу додав, що “усі перевірочні заходи планується завершити протягом двох тижнів”.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

Також нещодавно прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю заявив, що Москва не виключає, що нібито “Київ може спробувати вирішити внутрішні проблеми силовим шляхом”, в цьому випадку ситуація в Україні буде “представляти небезпеку для Росії”.

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