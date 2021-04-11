У Кремлі вважають ситуацію на Донбасі - "небезпечною для Росії"

Деталі

“Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами”, — вирішив заявити він. “Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми приймати заходи для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо”, — підкреслив Пєсков.

Представник Кремля заявив, що поруч з РФ нібито знаходиться “країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна”, повторивши тим самим одну з основних тез російської пропаганди (як відомо Москва не визнає участі в конфлікті на Донбасі — ред.).

Раніше

Також, за словами Пєскова, канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним нібито “не вимагала від РФ згорнути військову посилення” поблизу кордону з Україною.

Контекст

Раніше у Берліні повідомили, що Меркель в розмові з Путіним закликала не посилювати війська на кордоні України.

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.