Ескалація на Сході: Меркель у розмові з Путіним закликала не посилювати війська біля кордону України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела в четвер телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого обговорювалися конфлікт на Донбасі, ситуація з Олексієм Навальним, Сирія, Лівія і обстановка в Боснії і Герцеговині. Про це повідомила представниця кабміну ФРН Ульріке Деммер, пише УНН.
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“Предметом розмови, крім іншого, була посилена військова присутність Росії навколо сходу України. Канцлерка зажадала відмовитися від цього посилення військ, щоб досягти деескалації ситуації”, — повідомила Деммер.
“Крім того, було обговорено деякі інші зовнішньополітичні теми, особливо Сирія, Лівія і Боснія і Герцеговина. Також була піднята тема Навального”, — зазначила представниця кабміну ФРН.
Контекст
Як раніше в четвер повідомила пресслужба Кремля, Путін і Меркель в ході розмови висловили стурбованість у зв’язку з ескалацією напруженості на Донбасі. Російський президент звернув увагу на нібито “провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення”, сказано в повідомленні. У Кремлі відзначили, що в ході розмови було наголошено на необхідності неухильного виконання раніше досягнутих домовленостей, насамперед Кремль вимагає налагодження “прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу”.
Путін і Меркель підтвердили налаштованість на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в “нормандському форматі”, по лінії політрадників і міністерств закордонних справ, підкреслила пресслужба Кремля.