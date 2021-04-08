Ескалація на Сході: Меркель у розмові з Путіним закликала не посилювати війська біля кордону України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела в четвер телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого обговорювалися конфлікт на Донбасі, ситуація з Олексієм Навальним, Сирія, Лівія і обстановка в Боснії і Герцеговині. Про це повідомила представниця кабміну ФРН Ульріке Деммер, пише УНН.

Деталі

“Предметом розмови, крім іншого, була посилена військова присутність Росії навколо сходу України. Канцлерка зажадала відмовитися від цього посилення військ, щоб досягти деескалації ситуації”, — повідомила Деммер.

“Крім того, було обговорено деякі інші зовнішньополітичні теми, особливо Сирія, Лівія і Боснія і Герцеговина. Також була піднята тема Навального”, — зазначила представниця кабміну ФРН.

Контекст

Як раніше в четвер повідомила пресслужба Кремля, Путін і Меркель в ході розмови висловили стурбованість у зв’язку з ескалацією напруженості на Донбасі. Російський президент звернув увагу на нібито “провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення”, сказано в повідомленні. У Кремлі відзначили, що в ході розмови було наголошено на необхідності неухильного виконання раніше досягнутих домовленостей, насамперед Кремль вимагає налагодження “прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу”.

Путін і Меркель підтвердили налаштованість на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в “нормандському форматі”, по лінії політрадників і міністерств закордонних справ, підкреслила пресслужба Кремля.

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