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Эскалация на Востоке: Меркель в разговоре с Путиным призвала не усиливать войска у границы Украины

Киев  •  УНН

 • 19246 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались конфликт на Донбассе, ситуация с Алексеем Навальным, Сирия, Ливия и обстановка в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, пишет УНН.

Детали

“Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации”, — сообщила Деммер.

“Кроме того, обсуждались некоторые другие внешнеполитические темы, в особенности Сирия, Ливия и Босния и Герцеговина. Также была поднята тема Навального”, — отметила представитель кабмина ФРГ.

Контекст

Как ранее в четверг сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель в ходе разговора выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Донбассе. Российский президент обратил внимание на якобы “провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения”, сказано в сообщении. В Кремле отметили, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения ранее достигнутых договоренностей, прежде всего Кремль требует налаживание “прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса”.

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в “нормандском формате”, по линии политсоветников и министерств иностранных дел, подчеркнула пресс-служба Кремля.

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