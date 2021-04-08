Путін та Меркель обговорили ситуацію на Донбасі: Кремль у всьому звинуватив Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У четвер відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Федеральною канцлеркою Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Сторони обговорили, серед інших тем, ситуацію на сході України. Про це йдеться в заяві Кремля за підсумками розмови, передає УНН.
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“При обміні думками з питань врегулювання внутрішньоукраїнської кризи Президент Росії і канцлер ФРН висловили стурбованість у зв’язку з ескалацією напруженості на південному сході України. Володимир Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення. Підкреслена необхідність неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, перш за все по налагодженню прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу”, — йдеться в заяві, опублікованій на сайті Президента РФ.
Деталі
За даними Кремля, “сторонам конфлікту адресований заклик до стриманості і активізації переговорного процесу” з метою повної реалізації мінського “Комплексу заходів”.
Також повідомляється, що сторони підтвердили налаштованість на подальшу тісну координацію, в тому числі в “нормандському форматі”, по лінії політрадників і міністерств закордонних справ.
Путін і Меркель в розмові торкнулися і ряду інших тем, зокрема ситуації в Сирії та Лівії, обстановку на Балканах.
Відзначається що “у зв’язку з виявленим Федеральним канцлером інтересом порушена ситуація з О.Навальним”.
Заява німецького боку про телефонну розмову поки не була опублікована.
Що було раніше
Президент Російської Федерації Володимир Путін 31 березня вже провів одну телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель — без залучення Президента Володимира Зеленського — і обговорив Україну.
За даними Кремля, Путін в розмові звинуватив Україну в провокації.
У свою чергу Ангела Меркель і Еммануель Макрон закликали провести переговори в “нормандському форматі” для реалізації Мінських домовленостей.
Україна, коментуючи таке спілкування, заявила, що зрушень у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти при наявності політичної волі і залучення всіх учасників Нормандського формату — така є і залишається позиція Києва.