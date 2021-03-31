Україна відповіла на спілкування Путіна з Макроном та Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Зрушень у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату — такою є і залишається позиція України. На цьому наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко, заява якого є в розпорядженні УНН.
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“Позиція України не змінилася. Зрушень в політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату”, — заявив дипломат.
Деталі
Ніколенко підкреслив у контексті згаданого спілкування, що показовими стали сигнали європейських партнерів за підсумками розмови з Путіним: “російська сторона має виконувати зобов’язання дотримуватися режиму припинення вогню, підкреслюється необхідність продовження переговорів лідерів нормандської четвірки”.
“Коментувати наративи Кремля немає сенсу. Вкотре закликаємо Росію припинити перекладати відповідальність на інших та почати виконувати в повному обсязі свої зобов’язання — як у рамках Мінських домовленостей, так і домовленостей Н4, досягнутих у ході Паризького саміту”, — наголосив речник.
Він зауважив: мова насамперед про дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, поліпшення умов життя людей вздовж лінії розмежування.
“Сьогодні на засіданні ТКГ буде обговорюватися підтвердження режиму припинення вогню. Росія має чудову нагоду продемонструвати, що вона не за війну, а за мир. Зі свого боку, Україна послідовно виступає за мир та збереження людських життів”, — додав він.
Контекст
Президент Російської Федерації Володимир Путін напередодні провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель — без залучення Президента Володимира Зеленького — та обговорив Україну.
Повідомляється, зокрема, що Путін у розмові звинуватив Україну у провокаціях.
Своєю чергою Ангела Меркель та Еммануель Макрон закликали провести переговори в “нормандському форматі” для реалізації Мінських домовленостей.