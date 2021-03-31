Украина ответила на общение Путина с Макроном и Меркель

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников Нормандского формата — такова есть и остается позиция Украины. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, заявление которого есть в распоряжении УНН.

Цитата

“Позиция Украины не изменилась. Сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников Нормандского формата”, — заявил дипломат.

Детали

Николенко подчеркнул в контексте упомянутого общения, что показательными стали сигналы европейских партнеров по итогам разговора с Путиным: “российская сторона должна выполнять обязательства соблюдать режим прекращения огня, подчеркивается необходимость продолжения переговоров лидеров нормандской четверки”.

“Комментировать нарративы Кремля нет смысла. В который раз призываем Россию прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять в полном объеме свои обязательства — как в рамках Минских договоренностей, так и договоренностей Н4, достигнутых в ходе Парижского саммита”, — отметил спикер.

Он отметил: речь прежде всего о соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, улучшении условий жизни людей вдоль линии разграничения.

“Сегодня на заседании ТКГ будет обсуждаться подтверждение режима прекращения огня. Россия имеет прекрасную возможность продемонстрировать, что она не за войну, а за мир. Со своей стороны, Украина последовательно выступает за мир и сохранение человеческих жизней”, — добавил он.

Контекст

Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель — без привлечения Президента Владимира Зеленько — и обсудил Украину.

Сообщается, в частности, что Путин в разговоре обвинил Украину в провокациях.

В свою очередь Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали провести переговоры в “нормандском формате” для реализации Минских договоренностей.

Украинские Национальные Новости

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