У Кремлі заперечують, що Меркель вимагала відвести російські війська від кордону з Україною

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“Ні”, — відповів представник Кремля на питання, чи вимагала Меркель згорнути російське військове посилення в районі східної України. “Меркель дійсно сказала, що нас в Європі турбує концентрація російських військ в районі кордонів. Так, вона це сказала, і така стурбованість було висловлено”, — зазначив Пєсков. Він запевнив, що “на це пішли відповідні роз’яснення глави (російської) держави”.

Путін і Меркель провели телефонну розмову 8 квітня, під час якої обговорювали ситуацію навколо України.

Говорячи про відповідь російського лідера на стурбованість канцлерки ФРН представник Кремля заявив, що поруч з РФ знаходиться “країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна (як відомо РФ не визнає своєї участі в конфлікті — ред.)”. “Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами”, — заявив він. “Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми приймати заходи для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо”, — сказав Пєсков.

“А як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території — це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не повинно викликати ні в кого стурбованості”, — переконаний представник Кремля. Він пояснив, що “Росія ніколи ні для кого не становила загрози”.

Контекст

Раніше в Берліні повідомили, що Меркель в розмові з Путіним закликала не посилювати війська на кордоні України.

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.